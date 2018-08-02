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"Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за расистские выкрики болельщиков в Суперкубке

"Локомотив" оштрафован на 50 тысяч рублей за расистские выкрики болельщиков команды на матче за Суперкубок России против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

27 июля ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" со счетом 1:0 в дополнительное время и стал обладателем Суперкубка России. Система мониторинга РФС зафиксировала оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков "Локомотива" в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В субботу РФС начал расследование инцидента.

"За оскорбление зрителями футболиста ЦСКА по поводу расистских выкриков по цвету кожи оштрафовать "Локомотив" на 50 тысяч рублей. Это было немассовое скандирование, мы установили по видеозаписям, что количество людей было очень малое", - сказал Григорьянц.
Теги: Локомотив ЦСКА Григорьянц
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:13) #
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Какие хамы эти паровозники - сами все в саже ! (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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