Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Федор Смолов: со здоровьем все окей

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

"Со здоровьем все окей", - цитирует Смолова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition – стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 17:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
зато с головой огромные проблемы


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Федя перестань ты уже думать про "черпачек", не отвлекайся, до хорошего не доведет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: honey (Сегодня, 17:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Но не с головой
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (1)

Великое Т А С С цитирует Ф.Смолова - вот это пиар, так пиар!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов об аварии: "В голове слова Шумахера о том, что он тысячи раз не реализовывал развороты по встречке". ( С )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.