Профсоюз футболистов готов оказать юридическую поддержку Смолову, который попал в ДТП

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:22
Федор Смолов: со здоровьем все окей (5)
Федор Смолов: со здоровьем все окей (5)
16:15
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
12:49
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (10)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (10)
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
10:23
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
10:10
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
09:34
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
08:47
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Профсоюз футболистов готов оказать юридическую поддержку Смолову, который попал в ДТП
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что организация способна оказать юридическую помощь Федору Смолову, который попал в ДТП в Краснодаре.
28-летний футболист разбил автомобиль BMW M5 First Edition, на котором обычно перемещается его девушка. Машина снесла дорожное ограждение. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб в 58 тысяч рублей. Инцидент произошел на Ставропольской улице. Нападающий оставил место ДТП и теперь его могут лишить прав. Кроме того, игроку грозит до 15 суток административного ареста.
"У нас сильная юридическая служба, мы можем помочь Смолову, если это будет необходимо. Но я так понимаю, что этой ситуацией занимаются непосредственно юристы "Краснодара", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
28-летний футболист разбил автомобиль BMW M5 First Edition, на котором обычно перемещается его девушка. Машина снесла дорожное ограждение. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб в 58 тысяч рублей. Инцидент произошел на Ставропольской улице. Нападающий оставил место ДТП и теперь его могут лишить прав. Кроме того, игроку грозит до 15 суток административного ареста.
"У нас сильная юридическая служба, мы можем помочь Смолову, если это будет необходимо. Но я так понимаю, что этой ситуацией занимаются непосредственно юристы "Краснодара", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.