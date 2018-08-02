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Профсоюз футболистов готов оказать юридическую поддержку Смолову, который попал в ДТП

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что организация способна оказать юридическую помощь Федору Смолову, который попал в ДТП в Краснодаре.

28-летний футболист разбил автомобиль BMW M5 First Edition, на котором обычно перемещается его девушка. Машина снесла дорожное ограждение. Коммунальщики оценили нанесенный ущерб в 58 тысяч рублей. Инцидент произошел на Ставропольской улице. Нападающий оставил место ДТП и теперь его могут лишить прав. Кроме того, игроку грозит до 15 суток административного ареста.

"У нас сильная юридическая служба, мы можем помочь Смолову, если это будет необходимо. Но я так понимаю, что этой ситуацией занимаются непосредственно юристы "Краснодара", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
Теги: Смолов
Сегодня, 17:33
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(4)
№5 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как уже этот блевотный игрок достал


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: александр матасов (Сегодня, 18:11) #
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  •  (2)

Конечно помощь нужна,материальная,скиньтесь тыс по 50 на ремонт.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Достали уже этим Смоловым


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 17:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо К»
"У нас сильная юридическая служба, мы можем помочь Смолову, если это будет необходимо. Но я так понимаю, что этой ситуацией занимаются непосредственно юристы "Краснодара", - цитирует Зотова "Спорт-Экспресс".
smile А в чем собственно нужна их помощь? Сохранить права или уйти от административного ареста? Так он и без сопливых купит все суды Краснодара. Ведь именно в Краснодаре "судит" золотая судья Хахалева.не имея даже диплома о юридическом образовании.Так,что Зотов хайпанул неподумавши...
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (3)

Нет, юристы "Краснодара" не осилят, нужна мощная бригада помощи из Москвы! Тем более, если Ф.Смолову грозит 15 суток за решеткой!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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