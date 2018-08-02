Квинси Промес попал в сферу интересов "Лестера"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес может стать игроком "Лестера", сообщает France Football.Сообщается, что "лисы" считают, что голландец способен усилить их линию атаки.Помимо голландского форварда "Лестер" также рассматривает кандидатуры ивуарийца Николаса Пепе, выступающего за "Лилль", Рашида Геззаля из "Монако" и Торгана Азара из "Боруссии М".