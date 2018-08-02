"Спартак" оштрафован на 130 тысяч рублей, "Зенит" - на 20 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафные санкции к клубам по итогам 1-го тура РПЛ.- "Спартак" получил штраф в размере 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехнических средств. Массимо Каррера оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, также клуб дополнительно оштрафован за выход Карреры на поле на 20 тысяч рублей. У болельщиков "Спартака" на трибунах присутствовали два несогласованных баннера (против FAN ID – Прим. "СЭ"), клуб обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей.- "Ахмат" оштрафован на 10 тысяч рублей: в предматчевом совещании не принимали участие руководитель по безопасности и руководитель по работе с болельщиками. Главный тренер команды Игорь Ледяхов получил наказание в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Помимо этого, "Ахмат" направил заявление в КДК по отмене красной карточки защитника Семенова. Мы направили запрос в контрольно-квалификационную комиссию РФС, комиссия дала заключение, что футболист удален правильно, по итогам заседания карточка не отменена.- Болельщики "Зенита" бросали разные предметы на беговые дорожки, за это клуб оштрафован на 20 тысяч рублей.- За использование фанатами пиротехнических средств "Динамо" получило штраф в 50 тысяч рублей. Три болельщика москвичей сидели на ограждении периметра футбольного поля, за это клуб оштрафован еще на 25 тысяч рублей. За скандирование зрителями ненормативной лексики гости обязаны выплатить еще 10 тысяч рублей.Футболист динамовцев Абдул Тетте принес личные извинения игроку "Арсенала" Горану Чаушичу за грубый фол, который привел к красной карточке. ФК "Динамо" также извинился перед Чаушичем. Тетте присутствовал Тетте на заседании КДК, извинился перед членами комиссии за свой поступок. Было принято решение дисквалифицировать его на два матча.- "Анжи" оштрафован на 10 тысяч рублей: на предматчевом совещании отсутствовал руководитель по работе с болельщиками.