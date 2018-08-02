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Молодежка "Динамо" обыграла сверстников из "Рубина"

Молодежное первенство

2 тур

Стадион: Новогорск-Динамо (Химки, Россия)

"Динамо" – "Рубин" 2:1

Гол: Гоманюк, 34, Агеев, 46 - Сапрунов, 38

"Динамо": Лещук, Калачёв, Зорин, Цесь, Слепов (Панин, 61), Гоманюк (Зехов, 81), Денисов, Мазурин (Крохин, 68), Горбунов (Школик, 37), Лацевич (Усанов, 57), Агеев (Пухов, 68)

"Рубин": Коновалов (Тушев, 87), Коркин, Абдуллин, Смелов, Степанов, Николов, Седов (Федорочев, 74), Циберкин, Каримов, Сагитов, Сапрунов

Предупреждения: Цесь, 19, Слепов, 23, Лацевич, 37, Панин, 70, Степанов, 81, Гилязутдинов, 89
Теги: Динамо Рубин
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