Молодежка "Динамо" обыграла сверстников из "Рубина"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:15
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
12:49
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (12)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (12)
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
10:23
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
10:10
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
09:34
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
08:47
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Молодежка "Динамо" обыграла сверстников из "Рубина"
Молодежное первенство
2 тур
Стадион: Новогорск-Динамо (Химки, Россия)
"Динамо" – "Рубин" 2:1
Гол: Гоманюк, 34, Агеев, 46 - Сапрунов, 38
"Динамо": Лещук, Калачёв, Зорин, Цесь, Слепов (Панин, 61), Гоманюк (Зехов, 81), Денисов, Мазурин (Крохин, 68), Горбунов (Школик, 37), Лацевич (Усанов, 57), Агеев (Пухов, 68)
"Рубин": Коновалов (Тушев, 87), Коркин, Абдуллин, Смелов, Степанов, Николов, Седов (Федорочев, 74), Циберкин, Каримов, Сагитов, Сапрунов
Предупреждения: Цесь, 19, Слепов, 23, Лацевич, 37, Панин, 70, Степанов, 81, Гилязутдинов, 89
2 тур
Стадион: Новогорск-Динамо (Химки, Россия)
"Динамо" – "Рубин" 2:1
Гол: Гоманюк, 34, Агеев, 46 - Сапрунов, 38
"Динамо": Лещук, Калачёв, Зорин, Цесь, Слепов (Панин, 61), Гоманюк (Зехов, 81), Денисов, Мазурин (Крохин, 68), Горбунов (Школик, 37), Лацевич (Усанов, 57), Агеев (Пухов, 68)
"Рубин": Коновалов (Тушев, 87), Коркин, Абдуллин, Смелов, Степанов, Николов, Седов (Федорочев, 74), Циберкин, Каримов, Сагитов, Сапрунов
Предупреждения: Цесь, 19, Слепов, 23, Лацевич, 37, Панин, 70, Степанов, 81, Гилязутдинов, 89
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.