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"Химки" арендовали Портнягина

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин перешел в "Химки" на правах аренды.

Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 29-летний форвард выступал на правах аренды за "Урал". В 12 играх в составе екатеринбуржцев он забил 1 мяч, а также получил 1 желтую карточку.

Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Портнягин Химки
Сегодня, 19:11
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