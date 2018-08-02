"Химки" арендовали Портнягина

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин перешел в "Химки" на правах аренды.Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.В прошлом сезоне 29-летний форвард выступал на правах аренды за "Урал". В 12 играх в составе екатеринбуржцев он забил 1 мяч, а также получил 1 желтую карточку.Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.