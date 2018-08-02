"Локомотив" проявляет интерес к Карлосу Бакке

"Локомотив" интересуется нападающим сборной Колумбии и "Милана" Карлосом Баккой.Трансфер 31-летнего нападающего принадлежит итальянскому клубу, контракт рассчитан до середины 2020 года.Минувший сезон форвард провел в испанском "Вильярреале". В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.В составе сборной Колумбии Бакка на ЧМ-2018 провел 3 матча, голов не забивал. В составе "Севильи" он является двукратным победителем Лиги Европы (сезоны 2013/14 и 2014/15) - кстати, в этой команде колумбиец играл вместе с Гжегожем Крыховяком, который этим летом перешел в "Локо" на правах аренды.