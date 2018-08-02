Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" проявляет интерес к Карлосу Бакке

"Локомотив" интересуется нападающим сборной Колумбии и "Милана" Карлосом Баккой.

Трансфер 31-летнего нападающего принадлежит итальянскому клубу, контракт рассчитан до середины 2020 года.

Минувший сезон форвард провел в испанском "Вильярреале". В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.

В составе сборной Колумбии Бакка на ЧМ-2018 провел 3 матча, голов не забивал. В составе "Севильи" он является двукратным победителем Лиги Европы (сезоны 2013/14 и 2014/15) - кстати, в этой команде колумбиец играл вместе с Гжегожем Крыховяком, который этим летом перешел в "Локо" на правах аренды.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бакка Локомотив Трансферы
Сегодня, 19:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:39) #
  • -2
  •  (4)
online

Смотрю все конкуренты Зенита усиливаются нападающими ( еще с давних времен говорили, что самая лучшая защита-это нападение ), а Зенит хочет укрепить защиту, хотя у Зенита этих защитников хоть пруд пруди. Да еще при лимите делать защиту иностранной-это вообще не разбираться в футболе. Может Зенит рассчитывает на Дзюб и Заболотных в нападении?
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.