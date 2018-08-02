Агент Вериссимо подтвердил, что "Зенит" готов отдать за защитника 9 миллионов евро

Апаресиду Инасиу, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил, что клуб из Петербурга готов заплатить за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро."Действительно, "Зенит" оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента "Сантоса". Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию", - сказал агент.Напомним, что прошлой зимой бразилец мог оказаться в "Спартаке". Тогда "Сантос" уже согласился продать игрока за 7,5 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.