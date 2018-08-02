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Агент Вериссимо подтвердил, что "Зенит" готов отдать за защитника 9 миллионов евро

Апаресиду Инасиу, официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил, что клуб из Петербурга готов заплатить за 23-летнего футболиста 9 миллионов евро.

"Действительно, "Зенит" оформил предложение по Вериссимо, не хватает только согласия от президента "Сантоса". Сам Лукас заинтересован в переезде в Россию", - сказал агент.

Напомним, что прошлой зимой бразилец мог оказаться в "Спартаке". Тогда "Сантос" уже согласился продать игрока за 7,5 миллионов евро, но в последний момент сделка сорвалась.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вериссимо Зенит
Сегодня, 20:25
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№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Лучше бы взяли центрального полузащитника!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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