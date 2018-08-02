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"Уфа" назвала стартовый состав на матч Лиги Европы с "Домжале"

"Уфа" объявила стартовый состав на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Домжале".

"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи, Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков.

"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани
Теги: Уфа Домжале
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