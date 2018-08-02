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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:15
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
12:49
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (14)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (14)
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
"Уфа" назвала стартовый состав на матч Лиги Европы с "Домжале"
"Уфа" объявила стартовый состав на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Домжале".
"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи, Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани
"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Тумасян, Фатаи, Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков.
"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани
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