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Абель Эрнандес провел первую тренировку в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес приступил к работе со своей новой командой.

Уругвайский форвард сегодня встретился с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко и провел первую тренировку.

Футболист подписал с ЦСКА контракт на три года. Зарплата Эрнандеса составит 1,8 миллиона евро. Также в его контракте прописан пункт, предусматривающий возможность расторжения соглашения в случае травмы.

Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 21:07
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