"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

Соперником "Зенита" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы станет минское "Динамо".Белорусский клуб и в ответном матче обыграл словацкий ДАК (4:1, первый матч – 3:1) и теперь встретится с россиянами.Матчи состоятся 9 и 16 августа. Первая игра пройдет в Минске.