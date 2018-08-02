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"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в 3-м отборочном раунде Лиги Европы

Соперником "Зенита" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы станет минское "Динамо".

Белорусский клуб и в ответном матче обыграл словацкий ДАК (4:1, первый матч – 3:1) и теперь встретится с россиянами.

Матчи состоятся 9 и 16 августа. Первая игра пройдет в Минске.
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 21:13
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№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Эти самые, которые питерские, вы объясните, что у вас там за камингаут у ваших двух форвардов сейчас пышет в интернете?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Axreniks
Чемпионат СССР Зенит-Динамо Минск.



Да уж. Помню на Кирыче глядел и их тоже. Не больно удачно мы с ними играли, кажется. blush
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Axreniks (Сегодня, 21:24) #
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Чемпионат СССР Зенит Ленинград-Динамо Минск.
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
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