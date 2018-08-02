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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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МВД: в отношении Смолова составлены материалы об административном правонарушении
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю составили материалы об административном правонарушении в отношении форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.
В ночь на среду футболист попал в ДТП, снеся дорожное ограждение и разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition.
"Он был опрошен. В отношении него составлены материалы об административных правонарушениях по статье 12.33 - повреждение дорог, железнодорожных переездов или иных дорожных сооружений. А также по статье 12.27 – невыполнение обязанностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями", - сказала в эфире канала "Россия 24" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова
Сообщается, что футболисту может грозить штраф и лишение прав на два года, а также арест на 15 суток.
"Спорт-Экспресс"
В ночь на среду футболист попал в ДТП, снеся дорожное ограждение и разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition.
"Он был опрошен. В отношении него составлены материалы об административных правонарушениях по статье 12.33 - повреждение дорог, железнодорожных переездов или иных дорожных сооружений. А также по статье 12.27 – невыполнение обязанностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями", - сказала в эфире канала "Россия 24" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова
Сообщается, что футболисту может грозить штраф и лишение прав на два года, а также арест на 15 суток.
"Спорт-Экспресс"
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