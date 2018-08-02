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МВД: в отношении Смолова составлены материалы об административном правонарушении

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю составили материалы об административном правонарушении в отношении форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

В ночь на среду футболист попал в ДТП, снеся дорожное ограждение и разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition.

"Он был опрошен. В отношении него составлены материалы об административных правонарушениях по статье 12.33 - повреждение дорог, железнодорожных переездов или иных дорожных сооружений. А также по статье 12.27 – невыполнение обязанностей, связанных с дорожно-транспортными происшествиями", - сказала в эфире канала "Россия 24" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова

Сообщается, что футболисту может грозить штраф и лишение прав на два года, а также арест на 15 суток.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это "лапша" быстрого приготовления, или медленного?..


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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