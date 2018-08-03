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Курбан Бердыев: подписали бы хорошего игрока в среднюю линию

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о трансферных целях клуба.

– Все зависит от наших финансовых возможностей. Бесплатных и свободных игроков на рынке все меньше. Поэтому сложно определить, хотя в среднюю линию бы подписали кого-нибудь, если игрок хороший.

– Плеймейкера?

– Да. Или восьмерку. Нам бы не помешал игрок хорошего уровня.

"Бизнес-Online"
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 00:25
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