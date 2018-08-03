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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Александр Мостовой: Бакка - достойное усиление для "Локомотива"
Бывший полузащитник сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал интерес "Локомотива" к колумбийскому форварду Карлосу Бакке.
- Думаю, что это достойное усиление, игрок, который выступал в "Севилье", "Милане", "Вильярреале", дважды выигрывал Лигу Европы, - сказал Мостовой.
- Звездный час Бакки не позади?
- Тяжело сказать, мы же не знаем, в каком он сейчас состоянии.
Минувший сезон форвард провел в испанском "Вильярреале". В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.
"Спорт-Экспресс"
- Думаю, что это достойное усиление, игрок, который выступал в "Севилье", "Милане", "Вильярреале", дважды выигрывал Лигу Европы, - сказал Мостовой.
- Звездный час Бакки не позади?
- Тяжело сказать, мы же не знаем, в каком он сейчас состоянии.
Минувший сезон форвард провел в испанском "Вильярреале". В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.
"Спорт-Экспресс"
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