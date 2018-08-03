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Отец Смолова - о ДТП с участием сына: не справился с давлением на ЧМ-2018... Такая полоса

Отец нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова Михаил заявил, что ДТП, в которое попал форвард в ночь на среду, стало конечной точкой в неудачной полосе.

"Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное. Авария - это конечная точка. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние 2-3 месяца. Бывает такое, такая полоса", - сказал Михаил Смолов в эфире Пятого канала.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 02:04
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