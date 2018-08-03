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ЦСКА получит за Витиньо 12 млн евро с учётом бонусов

Сумма трансфера нападающего Витиньо из ЦСКА во "Фламенго" составила € 12 млн с учётом бонусов.

Бразильский форвард сменил клубную прописку 28 июля, сразу после матча за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0 ДВ).

"Армейцы" гарантированно получат за него € 10 млн. Они пополнят свою казну ещё на € 2 млн в случае, если игрок проведёт более 50% матчей за бразильскую команду в следующем сезоне.

Витиньо перешёл в ЦСКА в 2013 году из "Ботафого" за € 9,5 млн. В 2015 и 2016 году он выступал на правах аренды за "Интернасьонал". В общей сложности нападающий провёл в составе "армейцев" 84 матча и забил 19 голов.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Витиньо Фламенго
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