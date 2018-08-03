СМИ: председатель ВФСО "Динамо" Стржалковский подаст в отставку

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский, скорее всего, покинет свой пост.Решение принял сам Стржалковский, и если не случится непредвиденных обстоятельств, то в ближайшие дни ВФСО "Динамо" сделает соответствующее объявление.Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Сергей Фёдоров, которого в апреле 2018 года назначил Стржалковский, также может освободить свой пост. Кроме того, есть вероятность, что клуб покинет заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков, но его позиции более крепки.