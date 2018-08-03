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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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СМИ: председатель ВФСО "Динамо" Стржалковский подаст в отставку
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский, скорее всего, покинет свой пост.
Решение принял сам Стржалковский, и если не случится непредвиденных обстоятельств, то в ближайшие дни ВФСО "Динамо" сделает соответствующее объявление.
Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Сергей Фёдоров, которого в апреле 2018 года назначил Стржалковский, также может освободить свой пост. Кроме того, есть вероятность, что клуб покинет заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков, но его позиции более крепки.
"Чемпионат.сом"
Решение принял сам Стржалковский, и если не случится непредвиденных обстоятельств, то в ближайшие дни ВФСО "Динамо" сделает соответствующее объявление.
Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Сергей Фёдоров, которого в апреле 2018 года назначил Стржалковский, также может освободить свой пост. Кроме того, есть вероятность, что клуб покинет заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Широков, но его позиции более крепки.
"Чемпионат.сом"
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