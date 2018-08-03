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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Краснодар" готов рассмотреть предложения по Смолову от 10 млн евро
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может покинуть клуб до окончания трансферного окна.
По информации "Спорт-Экспресса", руководство команды готово рассматривать предложения по своему форварду начиная от 10 млн евро. Намерение продать Смолова связано с его возрастом и тем фактом, что его контракт с "Краснодаром" истекает через год.
Одним из претендентов на Смолова называется "Локомотив", который готов заплатить за форварда 8 миллионов евро, но может позволить себе купить игрока лишь в рассрочку с выплатами в течение нескольких лет.
По информации "Спорт-Экспресса", руководство команды готово рассматривать предложения по своему форварду начиная от 10 млн евро. Намерение продать Смолова связано с его возрастом и тем фактом, что его контракт с "Краснодаром" истекает через год.
Одним из претендентов на Смолова называется "Локомотив", который готов заплатить за форварда 8 миллионов евро, но может позволить себе купить игрока лишь в рассрочку с выплатами в течение нескольких лет.
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