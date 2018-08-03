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"Краснодар" готов рассмотреть предложения по Смолову от 10 млн евро

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов может покинуть клуб до окончания трансферного окна.

По информации "Спорт-Экспресса", руководство команды готово рассматривать предложения по своему форварду начиная от 10 млн евро. Намерение продать Смолова связано с его возрастом и тем фактом, что его контракт с "Краснодаром" истекает через год.

Одним из претендентов на Смолова называется "Локомотив", который готов заплатить за форварда 8 миллионов евро, но может позволить себе купить игрока лишь в рассрочку с выплатами в течение нескольких лет.
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 09:55
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(1)
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
В Зину. По старому, проверенному алгоритму. Догнивать

В Сраптак.Там много шлака,еще один блатной к месту,второй Глушак будет-недалекий и посредственный клоун.А нам это чудо даром не надо.Тем более за 10 лямов.Он и сотки не стоит.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№14 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
капля никотина, В так(Спар), уважаемый, только туда. Только там идет настоящий прогресс во всех линиях. kissing
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:40) #
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online

В Зину. По старому, проверенному алгоритму. Догнивать
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№12 Написал: Батька (Сегодня, 10:35) #
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Цитата: Sergeevich
За такие деньги его только Спартак возьмет.

ну за 8-10 можно взять ...думаю свои деньги отобьет точно ... =)
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:31) #
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laughing
За такие деньги его только Спартак возьмет.

А если серьезно, кому он сейчас нужен за такие деньги да еще и з/п у него завышена?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: пончевед (Сегодня, 10:26) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Батька
зимой Спартак 15 давал за него

да бомжи 20 дадут.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
брать нужно! пригодиться! не хуже Зе Луиша что с 5 метров в ворота Оренбурга не попадает!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Фейк наверное, новая тема?
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:16) #
  • +1
  •  (3)
online

Арабы могут взять, не заиграет, так хоть верблюдов отправят пасти или пустыню подметать.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
довыпендривался Арутюнян blush


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 10:02) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Товар у армяшки протух,теперь только пилотки возьмут.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:02) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Смола к бомжам - Дзюбу в Арсенал (Тульский). Куча говна в сторону Семака и мимо ЛЧ в 19 год. Профит smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:00) #
  • -2
  •  (10)

Галитский испортил Федю зимой Спартак 15 давал за него ....играл бы в Спартаке ....на ЧМ бы не лажанул....и было бы все хорошо у него
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:59) #
  • +5
  •  (9)

Да кому он теперь нужен?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:59) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing ну если только бомжи за такие деньги...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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