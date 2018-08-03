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Президент "Ахмата": я выступаю за отмену лимита

Президент "Ахмата" Магомед Даудов заявил, что лимит на легионеров в чемпионате России не способствует развитию отечественных игроков.

"Считаю, что лимит на легионеров не способствует развитию российских футболистов. Сегодня мы видим, как завышаются цены на игроков с российскими паспортами. Из-за лимита и цен на трансферы клубам приходится увеличивать и зарплаты, а бюджеты у многих и так неподъемные.

Только в этом году российский футбол потерял такие самобытные команды, как "Амкар" и "Кубань". Все это следствие в том числе и лимита. Футболист может прогрессировать только в конкурентоспособной среде. Я за отмену лимита", - сказал Даудов.

ТАСС
Теги: Ахмат
Сегодня, 10:11
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