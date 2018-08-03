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Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Канищев высказал мнение, что петербургской команде не стоит пытаться строить игру вокруг нападающего Артёма Дзюбы.

"Что такого выдающегося, именно в плане игры, продемонстрировал Дзюба, чтобы вокруг него можно было бы строить команды? К пустой голове руку при отдании воинской чести не прикладывает? Тогда и Черчесова нужно приглашать… Шучу, конечно. Дзюба, безусловно, может выкладываться по полной программе, когда захочет. Но с поправкой, что Артём очень ограничен в игровом плане.

Бойцовских качеств бывает достаточно только в противостоянии с командами невысокого уровня мастерства. С серьёзными соперниками, умеющими навязать хорошую игру, когда Дзюба может получить мяч только в начале матча пару раз или, наоборот, в самом конце, одной борьбы недостаточно. Нужно, чтобы на поле присутствовали другие игроки, способные сыграть остро и нестандартно, такими были в "Зените" Халк и Жулиано. Ну а Дзюба – футболист зависимый, что-нибудь создать сам на поле он не может, кроме как завести команду шутками и прибаутками, эмоциональным зарядом в раздевалке. Здесь свои лидерские качества он проявляет, но этого мало, чтобы вокруг него строить игру", — сказал Канищев.

"Спорт уик-энд"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:34
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(1)
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:46) #
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Ну вообще то он борьбу навязывает.
И да, как любой нап он зависим, не может же он у своей штрафной брать мяч - это не его работа.

Если мяч не будет переходить середину поля, от и Месси в нападении не поможет. Странные рассуждения...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
С серьёзными соперниками, умеющими навязать хорошую игру, и Лео домой поехал не солоно хлебавши. А так в России средние игроки, Халк и тот не уровень для топ команд.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всё так и есть


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
согласен


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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