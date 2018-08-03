Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение относительно потенциального трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова."Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро — слишком много за него, но в результате "Монако" заплатил 30. То же самое и со Смоловым — все будет зависеть от предложений.Что касается клубов из Европы, то зимой к нему проявляли интерес четыре английских клуба. Я лично разговаривал с Роем Ходжсоном из "Кристал Пэлас" и Арсеном Венгером по поводу Смолова. Сейчас об интересе к Федору в Европе мне ничего неизвестно. Если бы он реализовал пенальти в матче с Хорватией, сборная могла бы дойти до финала чемпионата мира. А если бы Смолову удалось забить еще пару мячей, за него могли бы заплатить и 40, и 50 миллионов евро, потому что это забивной нападающий. Ему просто нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру", — сказал агент.