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Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн

Футбольный агент Шандор Варга высказал мнение относительно потенциального трансфера нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

"Плохо, когда футболисты оказываются в неприятных историях, не связанных с футболом. Нет такого, чтобы за игрока можно было назначить какую-то точную цену. Мы проходили уже это с Головиным: кто-то считал, что и 20 миллионов евро — слишком много за него, но в результате "Монако" заплатил 30. То же самое и со Смоловым — все будет зависеть от предложений.

Что касается клубов из Европы, то зимой к нему проявляли интерес четыре английских клуба. Я лично разговаривал с Роем Ходжсоном из "Кристал Пэлас" и Арсеном Венгером по поводу Смолова. Сейчас об интересе к Федору в Европе мне ничего неизвестно. Если бы он реализовал пенальти в матче с Хорватией, сборная могла бы дойти до финала чемпионата мира. А если бы Смолову удалось забить еще пару мячей, за него могли бы заплатить и 40, и 50 миллионов евро, потому что это забивной нападающий. Ему просто нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру", — сказал агент.

РИА
Теги: Смолов Сборная России Сборная Хорватии Краснодар
Сегодня, 11:15
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(7)
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Варга, ты далеко не Ванга. Так что сказки свои оставь при себе. Смолова хоть за миллиард продай, он в любом зарубежном клубе сломается на раз-два. Ну нет у него стержня, чмо он.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Варга конечно товарищ авторитетный среди футбольных специалистов, но ЧМ-2018 это не совсем футбольный ЧМ. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: лад USSR (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сказки дядюшки Варги... Как вариант: за 8 млн в ЦСКА и через год Гинер за двадцатку переправит в Европу. Лучший вариант для нарушителя ПДД на сегодня.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: анд самара (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Если бы бабушка, была дедушкой.........
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:45) #
  • +1
  •  (1)

Во-первых, если бы... это не разговор.
Во-вторых, не думаю, он очень плохо играл. Вот например Фернандес тоже не забил, но цена его выросла, потому что играл хорошо.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы да кабы... Варга, у Феди нет больше Лопыревой, сбивавшей беднягу с пути истинного, а ренессанс Смолова продлился только пару лет. Главные враги Феди - сам Федя да шальные не по футбольному чину деньги, так растлевающие местных футболистов - "звезд Крыжоплей"
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:39) #
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  •  (1)
online

Начало последней фразы агента четко обозначает цену Смолова на международном футбольном рынке.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:27) #
  • +1
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Болеет за:
«Динамо К»
А если бы Смолову удалось забить еще пару мячей, за него могли бы заплатить и 40, и 50 миллионов евро, потому что это забивной нападающий. Ему просто нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру", — сказал агент.
smile А если бы был не такой расписной и лет на 10 моложе и мог бы намазывать бутерброд(посол ЧМ Лопырева говорила,что он не умеет этого делать) то вообще бы цены на него не сложить.да еще и надбавочка за ЗМС. Так что налетай пока подешевело.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:18) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один обкуренный...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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