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Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о ситуации с полузащитником Романом Еременко.

"На данный момент Роман выбор свой не сделал, но можно с уверенностью говорить, что он продолжит карьеру именно в России. У него есть несколько конкретных вариантов.Это - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар".

Приоритетным вариантом для Романа, помимо амбиций клуба и задач, конечно является финансовый аспект. Он все таки пропустил два года

Еще один важный и принципиальный аспект в другом – насколько мне известно, важным пунктом в соглашении Еременко и потенциально нового клуба станет факт того, что в январе при наличии более выгодного финансового предложение из-за рубежа игрок сможет получить возможность переехать в новый для себя чемпионат", – написал Арустамян.

Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Еременко ЦСКА Спартак Краснодар
Сегодня, 12:10
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9
(3)
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С такими запросами можно смело мимо России лететь.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Он еще и нос воротит,нарик престарелый...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: valerman40
Он многого хочет и сразу.


Не он, а Нобель...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лошадь под коксом в Спартак! Шнобель что то попутал!
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (3)

вот наркотов только и не хватает для полного счастья.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Обратно в ЦСКА!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Его карьера закончена.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он многого хочет и сразу. Не факт что вообще заиграет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:21) #
  • +2
  •  (4)

Парень не играл столько времени, осканадалился и еще умудряется ставить какие то жесткие условия . СЮР!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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