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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар"
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о ситуации с полузащитником Романом Еременко.
"На данный момент Роман выбор свой не сделал, но можно с уверенностью говорить, что он продолжит карьеру именно в России. У него есть несколько конкретных вариантов.Это - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар".
Приоритетным вариантом для Романа, помимо амбиций клуба и задач, конечно является финансовый аспект. Он все таки пропустил два года
Еще один важный и принципиальный аспект в другом – насколько мне известно, важным пунктом в соглашении Еременко и потенциально нового клуба станет факт того, что в январе при наличии более выгодного финансового предложение из-за рубежа игрок сможет получить возможность переехать в новый для себя чемпионат", – написал Арустамян.
Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
"На данный момент Роман выбор свой не сделал, но можно с уверенностью говорить, что он продолжит карьеру именно в России. У него есть несколько конкретных вариантов.Это - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар".
Приоритетным вариантом для Романа, помимо амбиций клуба и задач, конечно является финансовый аспект. Он все таки пропустил два года
Еще один важный и принципиальный аспект в другом – насколько мне известно, важным пунктом в соглашении Еременко и потенциально нового клуба станет факт того, что в январе при наличии более выгодного финансового предложение из-за рубежа игрок сможет получить возможность переехать в новый для себя чемпионат", – написал Арустамян.
Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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