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"Зенит" объявил заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Сегодня, 3 августа, "Зенит" направил в адрес УЕФА список футболистов для участия в первых матчах Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба клуба, в список вошли 23 игрока:

Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников.

Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Первый матч с минским "Динамо" пройдёт 9 августа на выезде, ответный — 16 августа в Санкт-Петербурге.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:43) #
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Смотрите, осторожно зенитчики, 9 августа отмечается начало советско-японской войны (1945)., не начните 9 августа российско-белорусскую войну! ))
Записывайте, как нужно будет сыграть: сначала разведка боем, потом краткая оборона, затем артподготовка ( зенитчики вперед) и, наконец, - наступление, осада, штурм, прорыв обороны и... Победа - флаг над минским стадионом! Все представляются к медали "За взятие минского "Динамо", забившие голы к орденам "Лига Европы, 3-й степени"... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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