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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Вчера, 23:04
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
"Зенит" объявил заявку на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
Сегодня, 3 августа, "Зенит" направил в адрес УЕФА список футболистов для участия в первых матчах Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба клуба, в список вошли 23 игрока:
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников.
Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Первый матч с минским "Динамо" пройдёт 9 августа на выезде, ответный — 16 августа в Санкт-Петербурге.
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Александр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников.
Полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
Первый матч с минским "Динамо" пройдёт 9 августа на выезде, ответный — 16 августа в Санкт-Петербурге.
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