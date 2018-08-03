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Болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком 1-го тура РПЛ

Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги.

За нападающего проголосовали 11 766 (почти 30%) пользователей группы РПЛ "ВКонтакте".

Дзюба забил первый гол в матче против "Енисея" (2:0).
Теги: Дзюба Енисей Зенит
Сегодня, 14:17
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№2 Написал: brysy москва (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно, чьи болельщики признали его лучшим?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:31) #
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А вот еще возможный эксклюзивный раздел ( для сайта):
Футболист (тренер) и команда, связанные события с которыми самые ожидаемые многими во 2-ом туре!!!
-Вне конкуренции - Федор Смолов: выйдет не выйдет на игру, ЗАБЬЕТ или нет и во 2-ом туре, допустит "косяк"?
- Забьет ли и во 2-ом туре Артем Дзюба, на этот раз своей (!) бывшей команде - "Арсеналу"?
Ну, и т.д., и т.п. - до 5 (пяти) позиций ожидаемых ( вольно или невольно) большинством событий будет вполне нормально... )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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