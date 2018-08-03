Болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком 1-го тура РПЛ

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (9)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (9)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (2)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (2)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (21)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (21)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (14)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (14)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (17)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (17)
Вчера, 23:51
"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы (3)
"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы (3)
Вчера, 23:44
Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой (4)
Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой (4)
Вчера, 23:04
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
Болельщики признали Артема Дзюбу лучшим игроком 1-го тура РПЛ
Форвард "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги.
За нападающего проголосовали 11 766 (почти 30%) пользователей группы РПЛ "ВКонтакте".
Дзюба забил первый гол в матче против "Енисея" (2:0).
За нападающего проголосовали 11 766 (почти 30%) пользователей группы РПЛ "ВКонтакте".
Дзюба забил первый гол в матче против "Енисея" (2:0).
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