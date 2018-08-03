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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Григорий Иванов: Мутко нужно сказать огромное спасибо, но вместо этого его все критикуют
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов отметил вклад Виталия Мутко в успешное проведение чемпионата мира.
"Все прошло на высочайшем уровне. И это признал весь мир. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Самые большие слова благодарности в адрес Виталия Мутко.
Люди не видят оборотную сторону и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события", — цитирует Иванова официальный сайт клуба.
"Все прошло на высочайшем уровне. И это признал весь мир. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Самые большие слова благодарности в адрес Виталия Мутко.
Люди не видят оборотную сторону и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события", — цитирует Иванова официальный сайт клуба.
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