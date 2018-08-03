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Григорий Иванов: Мутко нужно сказать огромное спасибо, но вместо этого его все критикуют

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов отметил вклад Виталия Мутко в успешное проведение чемпионата мира.

"Все прошло на высочайшем уровне. И это признал весь мир. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Самые большие слова благодарности в адрес Виталия Мутко.

Люди не видят оборотную сторону и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события", — цитирует Иванова официальный сайт клуба.
Теги: Мутко Урал
Сегодня, 14:42
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(1)
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:18) #
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online

Это он сказал с досады после проигрыша Анжи
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Ну Газзаева как-то еще можно понять -он лижет жопу с явным придыханием" самому",но Иванов то обычному приспособленцу-мерзавцу,каких воз и маленькая тележка.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
А за Олимпиаду и допинг? Иванов он такой Иванов.... ужас просто(((


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
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