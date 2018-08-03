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Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча между "Локомотивом" и "Спартаком".

"В таких играх команды выкладываются на сто процентов. И "Локомотив", и "Спартак" серьёзно подойдут к матчу. Победит тот, кому больше будет сопутствовать удача. В дерби всегда так.

Мне как болельщику хотелось бы видеть яркую, атакующую игру с обилием голов. Но, думаю, такого не будет. Это всего лишь второй тур. Обе команды будут играть с опаской. Инициатива будет переходить от одной стороны к другой, поэтому удача определит победителя.

Квинси Промес провёл неудачный матч с "Оренбургом"? Он в последнее время стал слишком предсказуемым. Наверняка к Промесу уже все приноровились все защитники лиги", — цитирует Кечинова RT.
Теги: Кечинов Промес Спартак
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