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Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
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Посетители Rusfootball.info предсказывают победу "Зенита" в чемпионате

Посетители Rusfootball.info сделали свой прогноз по поводу итогов нового сезона Российской премьер-лиги.

37% проголосовавших считают, что чемпионом станет "Зенит", следом, чуть подотстав, идет московский "Спартак" - красно-белым отдали свои голоса 35.3% проголосовавших. В ЦСКА верят почти в три раза меньше людей - 13.7%.

Замыкают пятерку "Локомотив" - 4.8% и "Краснодар" - 1.8%.

Оставшиеся 7.4% проголосовавших считают, что титул возьмет какая-то другая команда.

Rusfootball.info
Теги: Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Краснодар
Сегодня, 15:19
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7
(4)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:06) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пятиместным и в том году медальки повесили в начале чемпа,добрая традиция
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Привычные, извечные конкуренты в списке, кроме.... какой - такой спортаг - шмортаг?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
Трудно не согласиться
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 15:51) #
  • -5
  •  (7)

Да, ни за что зенитчики-артиллеристы в этом году не станут Победителями - у их наводчиков прицел давно сбился... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:41) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Трудно не согласиться, ведь только отчаянный оптимист может ставить на сегодняшний ЦСКА. Что ж, и без привычного конкурента Зениту надо играть, без привычной интриги, к сожалению.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:37) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Во это номер, революция?
Цитата: ММВ
И так из года в год. Ничего, 4е место-для Питера почетно)

Из года в год выигрывает по голосам только Спартак, не надо тут петь,


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:28) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
И так из года в год. Ничего, 4е место-для Питера почетно)


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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