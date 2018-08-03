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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Посетители Rusfootball.info предсказывают победу "Зенита" в чемпионате
Посетители Rusfootball.info сделали свой прогноз по поводу итогов нового сезона Российской премьер-лиги.
37% проголосовавших считают, что чемпионом станет "Зенит", следом, чуть подотстав, идет московский "Спартак" - красно-белым отдали свои голоса 35.3% проголосовавших. В ЦСКА верят почти в три раза меньше людей - 13.7%.
Замыкают пятерку "Локомотив" - 4.8% и "Краснодар" - 1.8%.
Оставшиеся 7.4% проголосовавших считают, что титул возьмет какая-то другая команда.
Rusfootball.info
37% проголосовавших считают, что чемпионом станет "Зенит", следом, чуть подотстав, идет московский "Спартак" - красно-белым отдали свои голоса 35.3% проголосовавших. В ЦСКА верят почти в три раза меньше людей - 13.7%.
Замыкают пятерку "Локомотив" - 4.8% и "Краснодар" - 1.8%.
Оставшиеся 7.4% проголосовавших считают, что титул возьмет какая-то другая команда.
Rusfootball.info
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