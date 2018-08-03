"Спартак" начал продажу билетов на матч с ПАОКом

"Спартак" начал продажу билетов на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.Встреча состоится 14 августа. Начало в 20.30.Продажа билетов на данную игру стартует 3 августа и пройдет в несколько этапов. Первый (с 3 по 6 августа включительно) — приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй (7 августа) — приоритетная продажа для владельцев карт болельщиков. Третий (с 8 августа и вплоть до начала матча) - онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех болельщиков.Минимальная стоимость билетов (1000 рублей) распространяется на места на трибунах B и D. На трибуну С болельщики могут приобрести билеты по цене в размере от 1300 до 3000 рублей. Стоимость билетов на трибуну А составляет от 2200 до 20000 рублей.