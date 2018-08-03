"Спартак" начал продажу билетов на матч с ПАОКом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (6)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (6)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (11)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (11)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (23)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (23)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (17)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (17)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (19)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (19)
"Спартак" начал продажу билетов на матч с ПАОКом
"Спартак" начал продажу билетов на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.
Встреча состоится 14 августа. Начало в 20.30.
Продажа билетов на данную игру стартует 3 августа и пройдет в несколько этапов. Первый (с 3 по 6 августа включительно) — приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй (7 августа) — приоритетная продажа для владельцев карт болельщиков. Третий (с 8 августа и вплоть до начала матча) - онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех болельщиков.
Минимальная стоимость билетов (1000 рублей) распространяется на места на трибунах B и D. На трибуну С болельщики могут приобрести билеты по цене в размере от 1300 до 3000 рублей. Стоимость билетов на трибуну А составляет от 2200 до 20000 рублей.
Встреча состоится 14 августа. Начало в 20.30.
Продажа билетов на данную игру стартует 3 августа и пройдет в несколько этапов. Первый (с 3 по 6 августа включительно) — приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. Второй (7 августа) — приоритетная продажа для владельцев карт болельщиков. Третий (с 8 августа и вплоть до начала матча) - онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для всех болельщиков.
Минимальная стоимость билетов (1000 рублей) распространяется на места на трибунах B и D. На трибуну С болельщики могут приобрести билеты по цене в размере от 1300 до 3000 рублей. Стоимость билетов на трибуну А составляет от 2200 до 20000 рублей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.