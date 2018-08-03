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На матче "Локомотив" - "Спартак" будут повышенные меры безопасности

Меры безопасности на матче чемпионата России между московскими "Локомотивом" и "Спартаком" будут повышенными. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

"Матч повышенной сложности, меры будут повышены. У нас есть несколько планов при разном количестве болельщиков, такие матчи выделяются. Были проведены совещания с руководителями по безопасности клубов. Надеемся, все будет хорошо", - сказал Мейтин.
Теги: Мейтин Локомотив Спартак
Сегодня, 16:45
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(0)
№2 Написал: SVN (Сегодня, 17:10) #
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а кто судить матч назначен?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
боятся, что styh..наконец то придёт на стадион и искусает всех. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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