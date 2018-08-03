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Валерий Кечинов: удача определит победителя в матче "Спартака" и "Локомотива"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак".

"Все игры проходят непредсказуемо. Мне, как болельщику, хотелось бы видеть яркую атакующую игру с обилием голов. Но, думаю, такого не будет. Это всего лишь второй тур. Обе команды будут играть с опаской. Инициатива будет переходить от одной стороны к другой, поэтому удача определит победителя", - цитирует Кечинова RT.
Теги: Кечинов Спартак Локомотив
Сегодня, 17:24
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:40) #
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Цитата: Realist2000
Пусть лучше удача,чем условный "еськов".

это ли не удача)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (2)

Пусть лучше удача,чем условный "еськов".
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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