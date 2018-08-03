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"Анжи" нашел деньги для выезда в Уфу. Молодежка поедет на автобусе

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ и первенства молодежек.

– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда она отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой.

С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.

– В целом проблемы с долгами еще не решены?

– Нет, ситуация пока остается неизменной, – сказал функционер.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 18:00
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8
(3)
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:56) #
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online

На автобусе в Уфу на автобусе?! Это сколько? Два туда, два обратно? Что за хрень....
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:39) #
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Футбол - это деньги, это миллиарды. Если нет денег - капут! Даже Путин не поможет. Анжи без денег нам не нужен! smile
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:39) #
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А когда-то по три самолета за счёт Керимова в Европу с фанатами летали... Уже тогда было понятно, что пропал бизнесс
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: перс
Скоро на ишаках па-ходу будут перемещаться по стране

smile
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Откуда тогда у них бюджет на подписания иностранцев? Может подписывают и бесплатно, но играть бесплатно никто из них не будет...
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Неделю назад в комментах предложил в шутку купить им ПАЗик. Видимо прочитал кто-то из клуба.
И сразу куча плюсов:
- имидж мучеников, и жалостливое уважение,
-экономия
- приз за волю к победе


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Ростов»
Уже определено, что на игры с Ростовом, Ахматом и Краснодаром будут добираться на велосипедах (и тренировка заодно)
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 18:15) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Скоро на ишаках па-ходу будут перемещаться по стране
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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