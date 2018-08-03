"Анжи" нашел деньги для выезда в Уфу. Молодежка поедет на автобусе

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ и первенства молодежек.– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда она отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой.С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.– Нет, ситуация пока остается неизменной, – сказал функционер.