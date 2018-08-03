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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Анжи" нашел деньги для выезда в Уфу. Молодежка поедет на автобусе
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ и первенства молодежек.
– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда она отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой.
С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.
– В целом проблемы с долгами еще не решены?
– Нет, ситуация пока остается неизменной, – сказал функционер.
"Спорт-Экспресс"
– Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда она отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой "Спартака", после этого вернутся домой.
С основой ситуация проще, поскольку он базируется в Подольске. Команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.
– В целом проблемы с долгами еще не решены?
– Нет, ситуация пока остается неизменной, – сказал функционер.
"Спорт-Экспресс"
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