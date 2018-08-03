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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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РПЛ обратилась к болельщикам в связи с переносом матча "Рубин" – "Зенит"
Пресс-служба РФПЛ в связи с переносом матча 3-го тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" выступила с обращением к болельщикам с просьбой внимательно следить за подобными новостями.
Матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" – "Зенит" состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени на "Казань-Арене". Первоначально встреча должна была пройти 12 августа и начаться в 19.00 по московскому времени.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с минским "Динамо". Первый матч между этими командами состоится 9 августа в Минске, ответный – 16 августа в Санкт-Петербурге.
"Уважаемые болельщики!
Российская футбольная Премьер-Лига неоднократно сообщала, что Регламент Российской премьер-лиги предусматривает ряд случаев, когда клубы, участвующие в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы, могут переносить свои матчи на другие дни в рамках тура, – говорится в сообщении РПЛ. – Это создает благоприятные условия для подготовки команд к евротурнирам. Просим Вас учитывать это при планировании посещения матчей своих любимых команд в других городах и следить за новостями на официальных сайтах клубов и премьер-лиги.
РФПЛ
Матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" – "Зенит" состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени на "Казань-Арене". Первоначально встреча должна была пройти 12 августа и начаться в 19.00 по московскому времени.
В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с минским "Динамо". Первый матч между этими командами состоится 9 августа в Минске, ответный – 16 августа в Санкт-Петербурге.
"Уважаемые болельщики!
Российская футбольная Премьер-Лига неоднократно сообщала, что Регламент Российской премьер-лиги предусматривает ряд случаев, когда клубы, участвующие в розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы, могут переносить свои матчи на другие дни в рамках тура, – говорится в сообщении РПЛ. – Это создает благоприятные условия для подготовки команд к евротурнирам. Просим Вас учитывать это при планировании посещения матчей своих любимых команд в других городах и следить за новостями на официальных сайтах клубов и премьер-лиги.
РФПЛ
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