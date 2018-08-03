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"Динамо" - "Рубин": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и казанского "Рубина" на матч второго тура Российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных, Луценко, Панченко.

"Рубин": Джанаев, Навас, Уремович, Чико, Цаллагов, Байрамян, Камболов, Могилевец, Игорь Коновалов, Азмун, Полоз.
Теги: Динамо Рубин
Сегодня, 19:04
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