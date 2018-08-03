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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Виктор Гончаренко: задача ЦСКА - построить новую команду и сделать ее боеспособной
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда потеряла много футболистов перед новым сезоном.
- Серьезно обновилась защитная линия. Между тем, полтора года назад вы говорили мне, что сперва предпочитаете выстроить именно игру в обороне.
- Все верно. Другое дело, что этим летом обновляется вся команда. Давайте начнём с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Родриго. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой. Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня – достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Еще раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперед.
– Что скажете об изменениях в других линиях?
– Из полузащитников ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов. Теперь будет сложнее, ведь команду покинул еще и Александр Головин. Он давал команде движение, выносливость, помогал обороне и при этом был нацелен на созидание. Безусловно, такого футболиста очень сложно заменить. Как, впрочем, и Витиньо, который покинул клуб после Суперкубка России. В атаке с уходом Ахмеда Мусы мы можем потерять в скорости. Стараемся урегулировать этот момент.
– Вы наверняка в курсе, что в нынешнем сезоне ЦСКА является самой молодой командой премьер-лиги.
– Помнится, в последние годы то и дело говорили, что у нас команда старая, и вот теперь она резко помолодела (улыбается). В любом коллективе важную роль играют опытные футболисты, не сомневаюсь, что так будет и у нас. Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, тот же Хердур Магнуссон, которого также можно назвать достаточно опытным игроком.
– По вашим ощущениям, молодые армейские футболисты понимают, что в сложившейся ситуации у них есть прекрасный шанс заявить о себе?
– Самое главное, чтобы эта ответственность их не задавила. Молодежи свойственна нестабильность, и наша задача в том, чтобы психологически поддержать ребят. Разумеется, они много работают, и мы примерно понимаем, какой отдачи можно ожидать от того или иного футболиста.
– Как можно сформулировать вашу первостепенную задачу на ближайшее время?
– Мы строим новую команду, и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата.
ПФК ЦСКА
- Серьезно обновилась защитная линия. Между тем, полтора года назад вы говорили мне, что сперва предпочитаете выстроить именно игру в обороне.
- Все верно. Другое дело, что этим летом обновляется вся команда. Давайте начнём с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Родриго. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой. Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня – достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Еще раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперед.
– Что скажете об изменениях в других линиях?
– Из полузащитников ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов. Теперь будет сложнее, ведь команду покинул еще и Александр Головин. Он давал команде движение, выносливость, помогал обороне и при этом был нацелен на созидание. Безусловно, такого футболиста очень сложно заменить. Как, впрочем, и Витиньо, который покинул клуб после Суперкубка России. В атаке с уходом Ахмеда Мусы мы можем потерять в скорости. Стараемся урегулировать этот момент.
– Вы наверняка в курсе, что в нынешнем сезоне ЦСКА является самой молодой командой премьер-лиги.
– Помнится, в последние годы то и дело говорили, что у нас команда старая, и вот теперь она резко помолодела (улыбается). В любом коллективе важную роль играют опытные футболисты, не сомневаюсь, что так будет и у нас. Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, тот же Хердур Магнуссон, которого также можно назвать достаточно опытным игроком.
– По вашим ощущениям, молодые армейские футболисты понимают, что в сложившейся ситуации у них есть прекрасный шанс заявить о себе?
– Самое главное, чтобы эта ответственность их не задавила. Молодежи свойственна нестабильность, и наша задача в том, чтобы психологически поддержать ребят. Разумеется, они много работают, и мы примерно понимаем, какой отдачи можно ожидать от того или иного футболиста.
– Как можно сформулировать вашу первостепенную задачу на ближайшее время?
– Мы строим новую команду, и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата.
ПФК ЦСКА
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