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Берат Джимсити может перейти в "Краснодар"

Центральный защитник "Аталанты" Берат Джимсити может перейти в "Краснодар".

25-летний албанец уже контактировал с представителями кубанского клуба и дал согласие на переход, однако "Аталанта" и "Краснодар" еще не урегулировали условия трансфера.

Контракт Джимсити с бергамским клубом истекает через год, но последние два сезона он провел в арендах – в "Авеллино" и "Беневенто". Албанец не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, поэтому хочет расторгнуть контракт с клубом по обоюдному согласию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аталанта Краснодар Трансферы
Сегодня, 21:17
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