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"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

В матче 2-го тура чемпионата России "Динамо" поделило очки с "Рубином".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)

"Динамо" – "Рубин" 1:1

Гол: Черных, 16 - Полоз, 53

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 77), Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63), Панченко

"Рубин": Джанаев, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Цаллагов, Байрамян, Руслан Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун (Бухаров, 20), Полоз

Предупреждения: Соу, 34, Панченко, 45+1, Марков, 65
Теги: Динамо Рубин
Сегодня, 21:26
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(0)
№6 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 22:02) #
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  •  (5)
online

Мусора только с великими пыжатся. Конченные


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: pivas
Игра Динамо - это ужас и позор .


Согласен -- пока в руководстве будут воровские непонятки -- хорошего ждать не приходится ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (8)
online

Рубин был получше


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivas
Игра Динамо - это ужас и позор .

kissing
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: pivas (Сегодня, 21:29) #
  • -5
  •  (9)

Игра Динамо - это ужас и позор .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Картежник (Сегодня, 21:28) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Чет пока матчи не внушают


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ЦКГ проиграло Женьке-4 пальца. В ОЧКО!
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
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