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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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21:26
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"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью
В матче 2-го тура чемпионата России "Динамо" поделило очки с "Рубином".
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)
"Динамо" – "Рубин" 1:1
Гол: Черных, 16 - Полоз, 53
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 77), Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63), Панченко
"Рубин": Джанаев, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Цаллагов, Байрамян, Руслан Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун (Бухаров, 20), Полоз
Предупреждения: Соу, 34, Панченко, 45+1, Марков, 65
Чемпионат России
2 тур
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)
"Динамо" – "Рубин" 1:1
Гол: Черных, 16 - Полоз, 53
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 77), Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63), Панченко
"Рубин": Джанаев, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Цаллагов, Байрамян, Руслан Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун (Бухаров, 20), Полоз
Предупреждения: Соу, 34, Панченко, 45+1, Марков, 65
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