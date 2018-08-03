Иногда они возвращаются: Курбан Бердыев вновь создаёт топ-клуб в Казани

"Малыш" Жоаозиньо едва не забил головой

Азмун не смог продолжить игру после хоккейного фола Рыкова

Второй тур российской Премьер-Лиги стартовал в Химках. «Динамо» сделало почти всё, чтобы одержать важную победу над неудобным соперником, но Курбан Бердыев выжал из своей команды максимум. Похоже, что настало самое время присмотреться к этому «Рубину» поближе.– о втором матче казанцев в сезоне.Курбан Бердыев – предсказуемый тренер. Он любит перевозить с собой по клубам своих любимчиков: Сердара Азмуна, Александра Бухарова и многих других. А ещё Бердыев умеет выжимать из своих команд максимум, превращая их в претендентов на места в еврокубковой зоне. Бердыев в очередной раз это доказывает в Казани. Очередное возвращение в «Рубин» пока может вызывать у поклонников казанцев сдержанный оптимизм: в игре команды Курбана Бердыева уже сейчас можно увидеть привычные штришки.Первый тур российского чемпионата радовал впечатляющей посещаемостью. Почти 40 000 в Самаре, 38 000 человек в Москве на «Открытие Арене», 30 000 в Ростове-на-Дону. Такая картинка радует глаз и дарит надежду на то, что в России футбол тоже может превратиться в праздник и семейный досуг, как в Германии или Англии.Второй тур по своей посещаемости явно уступит первому. Уже в матче открытия был установлен новый антирекорд сезона: «Арену-Химки» на матче «Динамо» - «Рубин» посетили около 5500 человек. Любопытно, что «Динамо» и «Рубин» вполне можно назвать братьями по несчастью. Казанский клуб тоже не обласкан вниманием болельщиков в своём городе. Но, возвращаясь к «Динамо», неужели поклонникам «бело-голубых» нужен новый стадион, чтобы вновь начать ходить на футбол? Довольно симпатичная московская команда явно заслуживает большего.«Динамо» словно сразу ответило тем, кто решил остаться дома вместо похода на стадион. Стартовый отрезок остался за москвичами, которые открыли счёт уже на 15-й минуте. Жоаозиньо навесил в район вратарской, а Черных замкнул передачу, отправив мяч головой в ворота от перекладины. Любопытно, что сам Жоазиньо минутой ранее мог тоже стать автором гола, но его удар головой по воротам приняла на себя перекладина.Вообще, «Динамо» в первом тайме явно смотрелось лучше соперника. У «Рубина» мало что получалось впереди, а на 21-й минуте гости ещё и остались без своего голеадора Сердара Азмуна. Форвард «Рубина» попал под каток, точнее, под хоккейный приём Рыкова. Удивительна не сама травма Азмуна, а полное отсутствие реакции рефери Павла Кукуяна, который не стал доставать жёлтую карточку.Если первый тайм проходил с явным преимуществом «Динамо», то после перерыва ситуация полностью изменилась. Интересно, что сказал или сделал Курбан Бердыев? После полного отсутствия мысли в первом тайме вряд ли поклонники казанцев сохраняли оптимизм. Но вторую 45-минутку гости провели так, что заставили с ностальгией вспомнить собственную золотую команду.Нет, конечно, этот футбол пока никак нельзя назвать чемпионским, да и чего ждать от команды во втором туре? Но «Рубин» уже сейчас показывает, что команда входит в новый сезон в отличном состоянии. Лишь шесть минут потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт. В полку «реанимированных» Бердыевым прибавка: Могилевец прострелил, а Полоз пробил в дальний угол. К слову, оба провели сезон в «Зените», но никак не могли занести себе его в актив. Бердыев же теперь перезапускает карьеру обоих игроков.Концовка матча превратилась в бенефис Антона Шунина и Самбы Соу. Голкипер «Динамо» справился с коварнейшим ударом Камболова с 35 метров и опаснейшим штрафным в исполнении Коновалова, а Соу превратился в вездесущего джина, не позволив Полозу оформить дубль. Складывалось впечатление, что будь у «Рубина» чуть побольше времени, «Динамо» бы не выстояло. В концовке москвичи пытались тянуть время, а казанцы летели вперёд. Неплохо выглядел даже Бухаров, вновь перезапускающий карьеру с Бердыевым.Неделю назад «Рубин» нанёс поражение «Краснодару», победив абсолютно по делу. Команда Бердыева становится всё более крепкой и цельной. У казанцев появляется рисунок игры, фирменная эффективность, отличная физика, что было особенно заметно в концовке. Наверное, пока не хватает самой малости – более надёжной игры в обороне. Но, наверняка, в этом компоненте «Рубин» тоже прибавит: всё-таки, защитникам ещё нужно сыграться. Пока что, пожалуй, из всех команд РПЛ именно «Рубин» производит самое приятное впечатление. Впереди ещё очень большой путь, но видно, что казанцы начинают его твёрдым шагом. Учитывая, что топ-клубам предстоит сыграть в еврокубках, а «Рубин» сможет сосредоточиться на внутреннем первенстве, подопечных Бердыева стоит опасаться. Может, в этом сезоне им удастся разбавить «большую пятёрку»?Арена Химки (Химки, Россия)Черных, 16 - Полоз, 53Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 77), Рыков, Шуньич, Хольмен, Соу, Жоаозиньо, Черных (Рауш, 88), Луценко (Марков, 63), ПанченкоДжанаев, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Чико, Цаллагов, Байрамян, Руслан Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун (Бухаров, 20), ПолозСоу, 34, Панченко, 45+1, Марков, 65