Курбан Бердыев: у Азмуна серьезная гематома

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:26
"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью (6)
"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью (6)
20:14
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (11)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (11)
19:19
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (10)
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (10)
17:38
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Курбан Бердыев: у Азмуна серьезная гематома
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей с "Динамо" рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна, которого из-за травмы унесли с поля на носилках.
- Ничья - закономерный результат. В первом тайме соперник активно играл. К сожалению, много единоборств проиграли. Есть какое-то удовлетворение от результата.
- Почему игроки сборной Гранат и Кудряшов не играют?
- Федор с травмой приехал, естественно, он не в том функциональном состоянии, в общей группе неделю тренируется. Состояние Граната пока оставляет желать лучшего.
Сесар Навас пока не в лучших кондициях, но его форма пока позволяет играть.
- У Азмуна, надеемся, травма не очень серьезная.
- У него гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого. К следующему матчу будет готов.
Уремович? Первый пас оставляет желать лучшего. Он потихоньку втягивается.
Rusfootball.info
- Ничья - закономерный результат. В первом тайме соперник активно играл. К сожалению, много единоборств проиграли. Есть какое-то удовлетворение от результата.
- Почему игроки сборной Гранат и Кудряшов не играют?
- Федор с травмой приехал, естественно, он не в том функциональном состоянии, в общей группе неделю тренируется. Состояние Граната пока оставляет желать лучшего.
Сесар Навас пока не в лучших кондициях, но его форма пока позволяет играть.
- У Азмуна, надеемся, травма не очень серьезная.
- У него гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого. К следующему матчу будет готов.
Уремович? Первый пас оставляет желать лучшего. Он потихоньку втягивается.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.