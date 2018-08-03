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Курбан Бердыев: у Азмуна серьезная гематома

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей с "Динамо" рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна, которого из-за травмы унесли с поля на носилках.

- Ничья - закономерный результат. В первом тайме соперник активно играл. К сожалению, много единоборств проиграли. Есть какое-то удовлетворение от результата.

- Почему игроки сборной Гранат и Кудряшов не играют?

- Федор с травмой приехал, естественно, он не в том функциональном состоянии, в общей группе неделю тренируется. Состояние Граната пока оставляет желать лучшего.

Сесар Навас пока не в лучших кондициях, но его форма пока позволяет играть.

- У Азмуна, надеемся, травма не очень серьезная.

- У него гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого. К следующему матчу будет готов.

Уремович? Первый пас оставляет желать лучшего. Он потихоньку втягивается.

Rusfootball.info
Теги: Бердыев Рубин Динамо
Сегодня, 22:07
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№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:18) #
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У Кудряшова и Граната отходняк после приема в Кремле. Они ЗМСы уже. Им зачем на поле выходить?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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