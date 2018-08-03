Курбан Бердыев: у Азмуна серьезная гематома

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после ничьей с "Динамо" рассказал о состоянии нападающего Сердара Азмуна, которого из-за травмы унесли с поля на носилках.- Ничья - закономерный результат. В первом тайме соперник активно играл. К сожалению, много единоборств проиграли. Есть какое-то удовлетворение от результата.- Федор с травмой приехал, естественно, он не в том функциональном состоянии, в общей группе неделю тренируется. Состояние Граната пока оставляет желать лучшего.Сесар Навас пока не в лучших кондициях, но его форма пока позволяет играть.- У него гематома серьезная. Надеюсь, ничего такого. К следующему матчу будет готов.Уремович? Первый пас оставляет желать лучшего. Он потихоньку втягивается.