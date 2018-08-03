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Смолов, Дзюба и Акинфеев попали в топ-50 звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes

Футболисты сборной России Федор Смолов, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев попали в топ-50 звезд шоу-бизнеса и спорта России.

Смолов, доход которого, по информации издания, в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года составляет около $3,7 млн, занял 32-е место. Строчкой ниже расположился нападающий "Зенита" Дзюба ($3,6 млн). Голкипер ЦСКА Акинфеев ($2,8 млн) находится на 36-й позиции в рейтинге.

На первом месте расположился нападающий "Вашингтон" Александр Овечкин. Российский форвард "Кэпиталз" заработал за год 14,5 миллионов долларов.

Отмечается, что место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Forbes.ru
Теги: Смолов Дзюба Акинфеев
Сегодня, 22:26
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