"Локомотив" близок к подписанию нападающего "Шальке" Бреля Эмболо

Форвард "Шальке" Брель Эмболо близок к тому, чтобы подписать контракт с "Локомотивом", информирует швейцарское издание Le Matin.Сообщается, что "железнодорожники" уже договорились с гельзенкирхенцами об условиях трансфера.В сезоне-2017/18 Бундеслиги Эмболо забил за "кобальтовых" 3 мяча в 21 матче. 21-летний игрок также принимал участие в ЧМ-2018 в составе сборной Швейцарии, где сыграл 4 матча и отдал 1 результативную передачу.