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"Локомотив" близок к подписанию нападающего "Шальке" Бреля Эмболо

Форвард "Шальке" Брель Эмболо близок к тому, чтобы подписать контракт с "Локомотивом", информирует швейцарское издание Le Matin.

Сообщается, что "железнодорожники" уже договорились с гельзенкирхенцами об условиях трансфера.

В сезоне-2017/18 Бундеслиги Эмболо забил за "кобальтовых" 3 мяча в 21 матче. 21-летний игрок также принимал участие в ЧМ-2018 в составе сборной Швейцарии, где сыграл 4 матча и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Шальке Локомотив Трансферы
Вчера, 23:23
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(1)
№2 Написал: MakSIMus (Сегодня, 00:05) #
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online

Мда, если это все усиление атаки к ЛЧ, то позор обеспечен
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Молодой топчег,это круто


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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