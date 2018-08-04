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ЦСКА может вернуть Бибраса Натхо

Адам Натхо, дядя полузащитника Бибраса Натхо, заявил, что футболист может вернуться в ЦСКА.

"Вариант с "Рубином" больше не рассматриваем. Интерес был, но до конкретики дело не дошло. Тем более сейчас в там сложная финансовая ситуация.

Натхо хочет попробовать себя в Европе: Германии или Испании. Однако есть и вариант с возвращением в ЦСКА. И клуб, и Бибрас всегда рады сотрудничеству. Не могу сказать, что он точно вернется, но такая вероятность есть", – сказал Адам Натхо.

В прошедшем сезоне Натхо провел за ЦСКА 40 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач.

Sport24
Теги: ЦСКА Натхо
Сегодня, 08:28
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(3)
№3 Написал: miktar (Сегодня, 09:15) #
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online

Да, "Барбосов" на этом сайте хватает.

"В русской литературе Барбос — дворовая, беспородная собака встречается у И. А. Крылова"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Bali4 (Сегодня, 09:12) #
  • +1
  •  (1)
online

Главное, что у вас их хватает)
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 08:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
обороне ЦСКА катастрофически не хватает бибрасов
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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