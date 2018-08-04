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Черчесов: лимит, который есть сейчас неплох - ведь при нем у нас появился тот же Головин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по проблеме лимита на легионеров.

"Я уже давно сказал, что в заявке должно быть 8 легионеров. Я согласен с тем, что на поле должны выходить те игроки, которые выигрывают конкуренцию. Тогда ни один клуб не позволит себе второсортного легионера брать в команду. Потому что это будет неперспективно.

Однако даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же появился у нас", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Матч Премьер"
Теги: Черчесов Головин
Сегодня, 09:37
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14
(5)
№14 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Если посмотреть на заявки команд, то молодежь присутствует только в первой пятерке. Остальные клубы никого не растят и предпочитают легионеров низкого уровня. На ту же Уфы посмотрите. И сборная состоит из игроков той же первой пятерки. Убирать легионеров надо из остальных 11 команд. Для того, чтобы это понять достаточно на игру Фатая глянуть
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: Parshin (Сегодня, 11:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Если Главный тренер Сборной страны за отмену лимита на легионеров-чужестранцев, то какой же он тренер Сборной?
Ведь можно предположить ( если по максимуму, например !), что в командах, при отмене лимита, ВООБЩЕ не будет российских футболистов - все 11 будут легионерами-иностранцами! Ведь если иностранца приглашают, значит подразумевается заранее, что он сильнее местного футболиста - никак иначе!
Как же тогда Сборную формировать то???
Мне кажется, что в отличии от тренеров клубов, тренер Сборной должен выступать за лимит на варягов. Так по логике... Или у СС. Черчесова другая, своя логика - формировать Сборную из тех, кто сидит на скамейках запасных и смотрит со скамейки, как в русских клубах играют иностранцы?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:43) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Черчесов - долбоёб

Никаких сомнений.
Головин появился потому что он талантливый парень.
Причём тут лимит.
Лимит для yeбaнов..
А Черчесов-долбоёб...никаких сомнений.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:26) #
  • -2
  •  (6)

Головин ,зобнин ,джикия.я так бы сказал. Да ,но когда последний раз кто то появлялся . !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 10:49) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Ну почему только Головин? А Зобнин, Ташаев, братья Миранчуки, Кузяев, Кутепов, Джикия, Чалов, вратарь Лунев? С ними нужно только работать и выводить на уровень стабильных и классных игроков.

Почему,почему ? Головин ведь "звезда"куда остальным ...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Ну почему только Головин? А Зобнин, Ташаев, братья Миранчуки, Кузяев, Кутепов, Джикия, Чалов, вратарь Лунев? С ними нужно только работать и выводить на уровень стабильных и классных игроков.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Egorysche (Сегодня, 10:38) #
  • +4
  •  (6)

Ох вруны, Головин в своё время вытеснил и Натхо и Ерёменко, так что не надо ляля
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (9)
online

Головин появился благодаря отсутствию денег у ЦСКА. Наш чемпионат убивает собственную талантливую молодежь именно излишком денег и лимитом. Уберите лимит и введите потолок бюджетов для выравнивания команд и чемпионат станет игровым, без автобусов, удивитесь сколько таких Головиных появится. Я конечно утрирую Головин талант и это главная причина почему он пошёл хотя бы дальше нашего чемпионата, но всё же помоему прежний путь с лимитом всем и всё уже показал и доказал. С серьёзными соперниками наша сборная может или гореть ноль три или ставить автобус и ждать своего шанса в пенальти.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 10:32) #
  • +4
  •  (8)

Головин появился не благодаря лимиту. Даже если бы у нас лимит отсутствовал вообще, то он заявил бы о себе. Это как раз тот случай, когда талантливый и что самое главное с жаждой своего футбольного развития и совершенствования игрок всегда пробьет себе дорогу.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (7)
online

Ну, во-первых, он появился У НАС.
Во-вторых, правильно говорят, что все беды нашего футбола от денег. У одних их нет, а у других излишне много...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 09:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Он уже не у нас...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 09:48) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Головин же появился у нас", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Один-единственный, и все. Стасик на этом и заткнулся. Неубедительный довод.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:44) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага, 1-2 игрока лет в 10...это получается нормально?
ну есть Головин/Зобнин...примерно одного возраста
а что и кто дальше? лет 10 до появления других двоих ждать? это просто окончательное дно
в нулевых был Аршавин, Керж, Денисов, немного пофеерил Сычев, Игнаш, появились Березы, Жирков, Акинфеев, Малафеев, Семак, да тот же Колодин был хорош...а все почему?тогда все было совсем по другому. И с лимитом и с воспитанием игроков.
я вот смотрел игру Уфы с словенцами (благо что не всю), так вот не понимаю - чем наши молодые игроки хуже тех же легов из Уфы, которые в этих двух играх смотрелись просто отвратительно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:43) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Терек»
Тогда ни один клуб не позволит себе второсортного легионера брать в команду.

Черчесов - долбоёб, то, что сказал (я процитировал) возможно, лишь в случае ПОЧТИ ПОЛНОГО отсутствия бюджетного бабла в финансировании клубов.

А пока 90% клубов на бюджетах региональных висят или на Газпромах с РЖД, никаких лимитов быть не должно.

Условно.
Пока есть лимит, условной Уфе проще купить условного Прудникова и отмыть бабло на нём (не частное ведь), чем искать перспективного легионера (на нём то бабла особо не отмоешь, агент иностранца " не поймёт").
(Кто сомневается, вспомните трансфер Дядюна в "Динамо").

Ну т.е. за трату гос. бабла на дебильные трансферы, никто особо не будет "пинать", если поделиться, ещё и поцелуют в ботинки, а вот если такое же устроить при частных инвесторах и купить условного Пердо Рошу, тебя наизнанку вывернут за просранные инвестиции.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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