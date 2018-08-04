Черчесов: лимит, который есть сейчас неплох - ведь при нем у нас появился тот же Головин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по проблеме лимита на легионеров."Я уже давно сказал, что в заявке должно быть 8 легионеров. Я согласен с тем, что на поле должны выходить те игроки, которые выигрывают конкуренцию. Тогда ни один клуб не позволит себе второсортного легионера брать в команду. Потому что это будет неперспективно.Однако даже лимит, который есть сейчас, это ничего. Главное – правильно в клубах работать, доверять футболистам. Головин же появился у нас", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".