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Источник: "Вильярреал" перехватит Карлоса Бакку у "Локомотива"

"Милан", после подписания нападающего Гонсало Игуаина, принял окончательное решение расстаться с Карлосом Баккой, утверждает Lа Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главным претендентом на 31-летнего колумбийца сейчас является "Вильярреал", за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Ранее "СЭ" сообщал, что к форварду проявляет интерес "Локомотив".
Теги: Локомотив Вильярреал Милан Бакка
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