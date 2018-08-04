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На первом домашнем матче "Зенита" с тульским "Арсеналом" ожидается 50 тысяч болельщиков

На матче 2-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Арсеналом" ожидается до 50 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча пройдет на арене "Санкт-Петербург". Начало - 16.30 по московскому времени.
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 11:41
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6
(3)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Ну интересно же, будет ли Дзюба стараться так же, как в последней игре Арсенала с Зенитом.)

интересуешься Зенитом, Док?
Ну правильно, Великий клуб нужно уважать.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну интересно же, будет ли Дзюба стараться так же, как в последней игре Арсенала с Зенитом.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
развлекательная

если бы развлекательная. Тупорылая и отупляющая зомби-солянка. Оры, крики, скандалы.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (2)
online

А Дзюба-то сегодня за кого играет?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (1)
online

Жаль, что такой интересный матч ( ведь 50 тысяч придет!) не будет показан по общедоступным, бесплатным федеральным каналам: Матч-ТВ и др. Трансляция на всю бескрайнюю Россию не должна быть дозирована, с определением на нее второстепенных по значимости матчей и команд...
Так вот развиваем, пропагандируем футбол в России - кормим телезрителя на МАТЧ-ТВ зарубежным футболом - не ведают, что творят - для них Россия - это только Москва ! А 1-й и 2-й федеральные телеканалы так уже вообще о футболе забыли, словно его и не существует, так лишь иногда Сборную покажут, а в остальное время всякая развлекательная, третьесортная дребедень транслируется... А ведь аналоговое (!) ТВ в России еще вынужденно смотрят миллионы людей...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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