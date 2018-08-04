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Геннадий Орлов: у этого состава "Зенита" большой потенциал и без усиления

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы "Зенита" в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

"У Семака богатый выбор атакующих игроков, причём многие из них – с выраженными сильными качествами. У Паредеса сильный удар, Нобоа способен постоянно обострять игру передачами, а ещё есть Ригони, Дриусси, Дзюба, под ним – Шатов. На подходе Кокорин!

С таким подбором игроков потенциал "Зенита" высок и без усиления. Команда должна претендовать на максимальный результат во всех турнирах", — приводит слова Орлов "Еженедельник Футбол" .
Теги: Зенит Орлов Семак Паредес Нобоа Кокорин Дзюба Шатов
Сегодня, 12:16
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:23) #
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дайте кто-нибудь ему успокоительное
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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