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Бенедикт Хеведес: хочу побыстрее выйти на поле в футболке "Локомотива"

Немецкий защитник Бенедикт Хеведес, перешедший из "Шальке" в "Локомотив" , сегодня прилетел в Москву.

"Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду встречи с командой, фанатами.

Я нахожусь в хорошей форме — проходил предсезонную подготовку в Германии. Побыстрее хочу выйти на поле в футболке "Локомотива", - приводит слова немца Sport24.
Теги: Хеведес Локомотив
Сегодня, 12:41
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