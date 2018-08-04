"Урал" и "Краснодар" объявили стартовые составы на очную встречу

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Краснодара" на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги.: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.: Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.Матч "Урал" — "Краснодар" состоится на стадионе "Екатеринбург Арена" . Начало — в 14:00 по московскому времени.