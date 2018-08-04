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"Урал" и "Краснодар" объявили стартовые составы на очную встречу

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Краснодара" на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин.

"Краснодар": Крицюк, Марков, Мартынович, Самбрано, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Матч "Урал" — "Краснодар" состоится на стадионе "Екатеринбург Арена" . Начало — в 14:00 по московскому времени.
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 13:02
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№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Терек»
Зачем они Куэву купили?))

Парфёнов неплохую игру поставил Уралу, хоть и спартаковец
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 13:22) #
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online

Ну, Федор Смолов, "супер-красавчик", - покажи себя - ты сегодня после последнего "шухера" будешь самой главной и интересной фигурой на поле ! Гигант всеобщего внимания!
Фёдор, давай, удиви - ждем хет-трик! ))) Урал уже заранее дрожит, надевает памперсы!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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