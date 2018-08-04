Хеведес: работая в другой стране, ты должен знать ее язык, так что я буду учить русский

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился своими познаниями в русском языке."Privet, Spasibo… Какие-то слова я уже знаю, но нужно время. В прошлом году я учил итальянский и довольно хорошо преуспел в этом. Мне легко дается обучение. Надеюсь, в России изучение языка тоже пойдет быстро.Безусловно, я считаю, что, если ты работаешь в другой стране, ты должен знать ее язык", – сказал Хеведес.