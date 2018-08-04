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Хеведес: работая в другой стране, ты должен знать ее язык, так что я буду учить русский

Новичок "Локомотива" Бенедикт Хеведес поделился своими познаниями в русском языке.

"Privet, Spasibo… Какие-то слова я уже знаю, но нужно время. В прошлом году я учил итальянский и довольно хорошо преуспел в этом. Мне легко дается обучение. Надеюсь, в России изучение языка тоже пойдет быстро.

Безусловно, я считаю, что, если ты работаешь в другой стране, ты должен знать ее язык", – сказал Хеведес.

Sport24
Теги: Хеведес Локомотив
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:36) #
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- Бабка, курка, млеко, яйки!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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