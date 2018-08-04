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Игорь Гамула: в понедельник станет ясно, возглавлю ли я "СКА-Ростов"

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула не исключил, что в ближайшее время возглавит "СКА-Ростов".

"Слухи про СКА-Ростов это хорошо. Не могу их опровергнуть.

В понедельник будет ясность", — цитирует Гамулу Sport24
Теги: Гамула СКА
Сегодня, 14:54
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